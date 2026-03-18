Comasina

CESANO MADERNO – Cambia la collocazione dei cassonetti gialli per la raccolta degli indumenti usati in via Strada. Su richiesta dell’amministrazione comunale, Gelsia ha provveduto a rimuoverli dall’area e a ricollocarli all’ingresso della piattaforma ecologica. La decisione segue un intervento analogo già effettuato nei mesi scorsi in via Nazionale dei Giovi e si è resa necessaria a causa dei ripetuti episodi di utilizzo improprio e comportamenti incivili. Nonostante lo svuotamento bisettimanale e le frequenti operazioni di pulizia, l’area continuava a essere soggetta a situazioni di degrado, con disagi per residenti e utenti del parcheggio.

L’amministrazione ha quindi optato per una soluzione che consenta un maggiore controllo e una gestione più ordinata del servizio. “Per conoscere la posizione aggiornata dei cassonetti gialli sul territorio è possibile consultare il sito internet di Gelsia Ambiente” specificano dal Comune.

(foto: l’avviso che è stato esposto per informare dello spostamenti dei cassonetti da parte di Gelsia e su richiesta dell’ente locale)

18032026