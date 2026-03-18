Cronaca

SARONNO – Colonnine per la ricarica delle auto elettriche danneggiate nel parcheggio del supermercato Lidl di via Clerici, l’ex Varesina, al confine tra Saronno e Gerenzano. Un episodio che ha attirato l’attenzione di residenti e utenti sui social, dove si è acceso il dibattito sulle cause del gesto.

A colpire è soprattutto la modalità dell’azione: le colonnine sono state aperte e manomesse, con i componenti interni visibili, ma senza che venissero asportati i cavi di rame o altri materiali di valore. Un elemento che allontana l’ipotesi del furto finalizzato al guadagno economico.

Proprio per questo, tra chi ha commentato la vicenda, prende quota l’idea di un atto vandalico mirato o, secondo alcuni, di un gesto deliberato contro le infrastrutture legate alla mobilità elettrica. “Non hanno rubato nulla, volevano solo rendere il servizio inutilizzabile”, si legge tra i commenti apparsi online. Non manca però anche una lettura più prudente, che riconduce l’episodio a una bravata, seppur con conseguenze più gravi del solito, considerando i rischi legati alla manomissione di impianti elettrici. Resta il fatto che il danneggiamento ha reso inutilizzabili le colonnine, creando disagi per gli utenti e sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla tutela delle infrastrutture sul territorio.

18032026