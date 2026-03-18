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Quando si verifica un danno sanitario, il primo dubbio del paziente e dei familiari è capire chi ne sia responsabile. Molti pensano subito al singolo medico, altri credono che a rispondere sia sempre l’ospedale. In realtà la questione è più complessa. L’ordinamento italiano distingue in modo preciso tra responsabilità del professionista sanitario e responsabilità della struttura, ma nella pratica queste due forme spesso convivono. La tutela del paziente è il punto centrale: la sicurezza delle cure fa parte del diritto alla salute riconosciuto dalla Costituzione e la Legge 24/2017 ha chiarito regole e criteri per individuare correttamente chi deve rispondere di un eventuale danno.

Cosa si intende per responsabilità medica

Con l’espressione “responsabilità medica” si indica l’obbligo di rispondere dei danni causati al paziente durante un percorso di cura. Non si tratta solo di errori del singolo professionista, ma anche di problemi legati all’organizzazione sanitaria. È importante chiarire un punto: non ogni evento negativo è automaticamente un errore. La medicina non è una scienza esatta e possono verificarsi complicazioni imprevedibili. La responsabilità nasce solo quando esistono due elementi precisi: una condotta colposa e un nesso causale tra quell’errore e il danno subìto. In altre parole, occorre dimostrare che il risultato negativo è dipeso da negligenza, imprudenza o imperizia, oppure da disfunzioni della struttura. Responsabilità medica, quindi, non significa per forza “colpa del medico”, ma un sistema più ampio di tutele e regole.

Quando è responsabile il medico

Il medico risponde personalmente quando il danno deriva da un suo comportamento scorretto o non conforme alle regole della professione. Ciò avviene, ad esempio, se commette errori tecnici, non segue le linee guida riconosciute, omette controlli necessari o adotta terapie evidentemente inadeguate. La Legge 24/2017 ha stabilito che, di regola, il medico dipendente di una struttura pubblica o privata risponde a titolo extracontrattuale, cioè secondo le regole generali della responsabilità civile. Diverso è il caso del rapporto diretto con il paziente, come nelle visite private o intramoenia: in queste situazioni può configurarsi una responsabilità contrattuale. Esempi concreti aiutano a capire: una diagnosi sbagliata nonostante sintomi chiari, un errore in sala operatoria, la prescrizione di un farmaco in dosi errate, la mancata richiesta di esami indispensabili. In tutti questi casi l’errore è riconducibile alla condotta del singolo professionista.

Quando è responsabile l’ospedale o la struttura sanitaria

La struttura sanitaria ha una responsabilità autonoma e molto ampia. Dal momento in cui il paziente viene preso in carico, tra lui e l’ospedale nasce un vero e proprio rapporto contrattuale. Per questo la struttura risponde non solo dei propri difetti organizzativi, ma anche degli errori commessi dai medici e dal personale di cui si avvale. Il principio vale sia per gli ospedali pubblici sia per le cliniche private. La responsabilità della struttura può derivare da carenze di personale, protocolli inadeguati, strumenti difettosi, mancanza di coordinamento tra reparti, ritardi ingiustificati o gestione disorganizzata delle cure. Anche un’infezione contratta per scarsa igiene o un danno causato da macchinari mal funzionanti rientrano in questo ambito. In sostanza, il paziente non si affida solo al singolo medico, ma all’intero sistema che lo assiste.

Responsabilità concorrente: medico e ospedale insieme

Nella maggior parte dei casi reali le due responsabilità non sono alternative ma concorrenti. Un danno può essere il risultato di più fattori: un errore umano, una cattiva organizzazione, l’assenza di strumenti adeguati. Pensiamo a un intervento chirurgico eseguito con una tecnica non corretta e, allo stesso tempo, con apparecchiature obsolete; oppure a una diagnosi tardiva dovuta sia a una valutazione superficiale del medico sia a tempi di attesa eccessivi del pronto soccorso. In situazioni complesse come queste è importante affidarsi a una valutazione competente: può essere utile rivolgersi ad avvocati specializzati come quelli di studiolegaleforestieri.it, studio legale per responsabilità medica, per comprendere correttamente contro chi agire e con quali strumenti. La giurisprudenza conferma da tempo che il paziente può rivolgersi contemporaneamente sia al professionista sia alla struttura, senza dover scegliere in anticipo un solo responsabile.

Le principali differenze pratiche tra le due responsabilità

Tra responsabilità del medico e della struttura esistono differenze concrete che incidono sulle azioni legali. La prima riguarda la base giuridica: la struttura risponde di norma a titolo contrattuale, mentre il medico dipendente risponde a titolo extracontrattuale, salvo rapporto diretto con il paziente. Cambia anche il tipo di prova richiesta. Contro la struttura è spesso più semplice dimostrare il rapporto di cura e il danno subito; spetta poi all’ospedale provare di aver agito correttamente. Nei confronti del medico, invece, è necessario provare in modo più specifico la sua colpa personale. Un altro elemento centrale è il ruolo delle linee guida: servono come parametro per valutare se il professionista abbia operato secondo le buone pratiche riconosciute.

Errori comuni da evitare

Esistono alcune convinzioni diffuse ma sbagliate. Non è vero che, se il medico è dipendente, paga solo l’ospedale: anche il professionista può essere chiamato a rispondere. Non è necessario avviare due cause separate, perché le responsabilità possono essere valutate nello stesso procedimento. Le linee guida non proteggono sempre il medico: contano solo se applicate correttamente al caso concreto. Infine, responsabilità civile e penale non sono la stessa cosa e seguono regole diverse. Conoscere queste distinzioni evita decisioni affrettate.

Cosa deve fare il paziente in caso di danno

Di fronte al sospetto di un errore sanitario è utile seguire alcuni passaggi pratici. Prima di tutto occorre richiedere copia completa della cartella clinica e di tutta la documentazione medica. Successivamente è fondamentale sottoporre il caso a una valutazione medico-legale indipendente, per capire se esistono realmente profili di responsabilità. Solo dopo questa analisi si può individuare la strada giuridica più corretta. La legge prevede inoltre un tentativo obbligatorio prima di iniziare una causa, come la consulenza tecnica preventiva o la mediazione. Muoversi in modo ordinato e documentato aumenta molto le possibilità di tutela.



Comprendere la differenza tra responsabilità del medico e dell’ospedale è essenziale per orientarsi correttamente dopo un danno sanitario. Le due forme non si escludono e spesso coesistono, richiedendo una valutazione tecnica e giuridica accurata. La raccolta dei documenti e l’analisi specialistica sono passaggi decisivi per individuare le giuste responsabilità. Al centro resta sempre il diritto alla salute del paziente, che deve poter contare su cure sicure e su strumenti efficaci di tutela.