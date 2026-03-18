Città

SARONNO – Mercoledì 18 marzo il programma di Giorni diVersi propone a Saronno quattro appuntamenti distribuiti nell’arco della giornata, con iniziative in luoghi diversi della città e con il tema della metamorfosi che attraversa linguaggi e contesti differenti.

Dalle 11 alle 12 in via Pola il Poetry Market

Nel corso della mattinata, in via Pola, è in programma il Poetry Market, iniziativa realizzata in collaborazione con Unitre Saronno con reading di poesie tra le bancarelle del mercato cittadino. L’iniziativa propone un incontro diretto con la poesia anche nello spazio quotidiano del mercato: testi letti, donati e anche scelti su richiesta, con la possibilità di ricevere poesie dedicate a temi diversi, dall’amore alla riflessione personale fino ai testi più legati alla gioia.

Alle 15 nell’aula magna del liceo Legnani la conferenza sulla metamorfosi nell’epica greca

Nelll’aula magna liceo Legnani si terrà la lezione della professoressa Isabella Nova dal titolo Storie di metamorfosi nell’epica greca. L’incontro affronterà il tema delle trasformazioni nel mito classico: uomini che cambiano aspetto, divinità che assumono sembianze umane, creature leggendarie segnate dalla metamorfosi o capaci di trasformare chi le affronta. La conferenza offrirà anche uno sguardo sugli sviluppi successivi del tema nella tradizione letteraria e iconografica.

Alle 18 in via Bossi 14 incontro con l’autore Ivan Fedeli

Nel pomeriggio, in collaborazione con associazione Helianto, Ivan Fedeli presenterà La gioia elementare. L’introduzione sarà affidata a Claudio Pagelli. Il volume propone una scrittura centrata sulla narrazione del quotidiano, costruita attraverso immagini, persone e luoghi, in una composizione poetica dove osservatore, soggetto e azione si intrecciano in modo continuo.

Alle 21 in Sala Nevera la serata finale del laboratorio poetico

La giornata si concluderà con Praticare la poesia dà i suoi frutti, appuntamento finale del Laboratorio di Esperienza Poetica con lettura dei testi elaborati dai partecipanti, a cura di Tommaso Di Dio. Il laboratorio, nato nel 2024, è stato concepito come spazio di ricerca sulla parola poetica, nel quale ogni partecipante sviluppa un proprio percorso personale di scrittura, lavorando sul tempo dell’ascolto, dell’attenzione e della costruzione di una parola precisa da trasferire poi nella propria esperienza poetica.

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