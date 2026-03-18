I più letti di ieri: polemiche sul mancato ricordo di Zampetti, incendio alle poste di Uboldo e arresto per minacce
18 Marzo 2026
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 17 marzo, emergono temi che spaziano dalla polemica sul mancato ricordo di una figura storica cittadina, a episodi di cronaca come un incendio e un arresto per minacce, fino a momenti televisivi e strategie di sviluppo del territorio.
Fa discutere il silenzio dell’amministrazione sul ricordo di Sergio Zampetti, con critiche per le proposte rimaste senza risposta e il rammarico per un’occasione mancata.
Saronno “dimentica” Sergio Zampetti: silenzio del Comune e proposte senza risposta. L’amarezza per “l’indifferenza e le occasioni perse”
Un incendio ha interessato l’ufficio postale di Uboldo, probabilmente causato da un cortocircuito: la sede resta chiusa per consentire gli interventi di ripristino.
Uboldo, incendio all’ufficio postale: possibile cortocircuito, sede chiusa per lavori
Spazio anche alla televisione con Edoardo Greco, protagonista insieme a Massimo Boldi a “Scherzi a parte”, portando il territorio sotto i riflettori nazionali.
Saronno in tv con Edoardo Greco: il saronnese con Massimo Boldi a “Scherzi a parte”
A Lomazzo un uomo è stato arrestato dopo aver perseguitato l’ex inviando anche la foto di una bomba: decisivo l’intervento degli artificieri.
Lomazzo: perseguita l’ex con foto di una bomba, arresto e intervento artificieri
Si è svolto un confronto tra amministrazione comunale e Confindustria per delineare i piani di sviluppo e le prospettive economiche del territorio.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09