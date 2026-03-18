SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 17 marzo, emergono temi che spaziano dalla polemica sul mancato ricordo di una figura storica cittadina, a episodi di cronaca come un incendio e un arresto per minacce, fino a momenti televisivi e strategie di sviluppo del territorio.

Fa discutere il silenzio dell’amministrazione sul ricordo di Sergio Zampetti, con critiche per le proposte rimaste senza risposta e il rammarico per un’occasione mancata.

Un incendio ha interessato l’ufficio postale di Uboldo, probabilmente causato da un cortocircuito: la sede resta chiusa per consentire gli interventi di ripristino.

Spazio anche alla televisione con Edoardo Greco, protagonista insieme a Massimo Boldi a “Scherzi a parte”, portando il territorio sotto i riflettori nazionali.

A Lomazzo un uomo è stato arrestato dopo aver perseguitato l’ex inviando anche la foto di una bomba: decisivo l’intervento degli artificieri.

Si è svolto un confronto tra amministrazione comunale e Confindustria per delineare i piani di sviluppo e le prospettive economiche del territorio.