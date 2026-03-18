Comasco

LOMAZZO – Nessuna situazione di emergenza, ma alcuni interventi mirati dopo le piogge abbondanti dello scorso fine settimana. È il bilancio tracciato dal Comune di Lomazzo a seguito delle verifiche effettuate sul territorio con il supporto della protezione civile.

Dopo le precipitazioni delle ultime ore, nella mattinata successiva sono state svolte ricognizioni nei punti considerati più sensibili, senza rilevare criticità rilevanti. Tra gli episodi segnalati, la caduta di una pianta all’interno della boscaglia di via Brianza, che sarà rimossa nei prossimi giorni, e la presenza di alcuni sassi sulla strada verso Bissago, già rimossi per garantire la sicurezza della circolazione.

Dalle verifiche è emerso anche un riscontro positivo per gli interventi realizzati al parco Unità d’Italia. L’area delle sedute, recentemente riqualificata, è risultata asciutta nonostante la pioggia, così come i vialetti, che non presentavano fango. I lavori di sistemazione del parco non sono comunque ancora conclusi e proseguiranno nei prossimi mesi.

18032026