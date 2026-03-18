Meteo ancora sole ma qualche grado in meno
18 Marzo 2026
SARONNO – Mercoledì 18 marzo, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite per l’intero arco della giornata, senza precipitazioni previste nelle prossime ore.
Nel dettaglio, il cielo si presenterà variabile fin dal mattino, con alternanza tra momenti più soleggiati e passaggi nuvolosi. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità tenderà a risultare a tratti più compatta, pur senza dar luogo a piogge. Le temperature saranno comprese tra una minima di 7°C e una massima di 14°C, in linea con le medie stagionali. I venti soffieranno moderati: al mattino da nordest, mentre nel pomeriggio ruoteranno da nordovest, contribuendo a mantenere l’aria asciutta. Non sono previste allerte meteo.
A livello regionale, la Lombardia vedrà un progressivo aumento della nuvolosità a partire dal pomeriggio per l’indebolimento dell’alta pressione e l’ingresso di correnti più umide. Sulle basse pianure occidentali, quindi anche su Saronno, prevarranno nubi sparse con schiarite, mentre altrove si alterneranno fasi più soleggiate e annuvolamenti, specie sulle zone pedemontane e prealpine. Le Alpi manterranno condizioni più stabili e in prevalenza soleggiate.
Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.
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