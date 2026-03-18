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ORIGGIO – Prosegue con successo in Villa Borletti la mostra “Pasolini sacro periferico“, un’ampia esposizione collettiva che indaga la figura di Pier Paolo Pasolini attraverso il lavoro di oltre cinquanta artisti. L’iniziativa, curata da Marco Sozzi in collaborazione con Roberto Borghi, nasce da un’idea di Sergio Battarola, Emanuele Gregolin e Pengpeng Wang.

Il viaggio nell’universo pasoliniano ha preso il via ufficiale sabato 28 febbraio alle 17 con l’inaugurazione nella sede di via Dante 63. L’apertura regolare al pubblico è poi partita dal 1 marzo, riscuotendo fin da subito l’interesse di appassionati e critici.

La mostra rimarrà visitabile fino al 19 aprile 2026. Per permettere al pubblico di ammirare le opere esposte, l’associazione Amici Villa Borletti osserva i seguenti orari di apertura ogni sabato e domenica: dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16 alle 18.30.

Si segnala che l’esposizione rimarrà eccezionalmente chiusa nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 aprile. L’ingresso è libero, mentre per le richieste di gruppi o visite fuori orario è possibile scrivere a [email protected].

L’esposizione rappresenta un’evoluzione della rassegna “Pasolini: tracce“, presentata originariamente al teatro Elfo Puccini di Milano. Il percorso indaga il senso del sacro pasoliniano, indissolubilmente legato alla periferia come luogo di verità e significato. Tra le numerose opere in mostra, spicca il dipinto del 1960 di Renzo Vespignani raffigurante il vecchio gasometro di Roma, simbolo iconico della marginalità urbana tanto cara all’autore.

(foto d’archivio)

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