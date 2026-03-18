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SARONNO – Azione Saronno esprime un convinto sostegno al Sì al referendum sulla giustizia, in linea con la posizione nazionale del partito.

Il voto del 22 e 23 marzo interviene su un tema centrale: la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, un passaggio che rafforza la terzietà del giudice e l’equilibrio tra accusa e difesa. Si tratta di un obiettivo che appartiene da tempo alla tradizione riformista e liberale, insieme alla necessità di superare logiche correntizie che negli anni hanno indebolito la credibilità del sistema.

“Non è una scelta da leggere in chiave di schieramento – dichiara il segretario cittadino Francesco Ricca – ma una riforma che va valutata nel merito. Il nostro è un Sì convinto, ma consapevole: non esistono soluzioni semplici a problemi complessi, ma questo è un passo nella direzione giusta.”

La campagna referendaria ha però mostrato i limiti di un dibattito pubblico troppo spesso ridotto a contrapposizione ideologica, in cui slogan e appartenenze hanno preso il posto del confronto sui contenuti.

Su un tema di questa portata, la responsabilità della politica dovrebbe essere quella di costruire un confronto serio e il più possibile condiviso. Quando questo non accade, e si scarica tutto sul voto senza un adeguato approfondimento, il rischio è quello di lasciare i cittadini soli di fronte a una scelta complessa, alimentando sfiducia e disaffezione.

Per Azione, sostenere il referendum significa riportare il confronto sul piano giusto: quello delle garanzie per i cittadini e della qualità delle istituzioni. La separazione delle carriere è uno strumento necessario per rafforzare l’equilibrio del processo, pur nella consapevolezza che gli effetti della riforma richiederanno tempo per consolidarsi.

“Serve più responsabilità e meno propaganda – conclude Ricca – perché una giustizia più equilibrata e credibile si costruisce nel tempo, con riforme serie e con un confronto all’altezza dei temi in discussione”.

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