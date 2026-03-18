Cronaca

COMO – Ruba una costosa bicicletta elettrica alla stazione di Como Lago e sale su un treno diretto a Saronno e poi Milano, ma il mezzo viene recuperato in breve tempo dalla polizia. L’episodio è avvenuto nella serata dell’altro giorno, attorno alle 19.30, quando un 52enne comasco ha contattato il numero di emergenza 112 segnalando il furto appena subito. L’uomo ha riferito agli operatori di aver visto il ladro allontanarsi con la sua e-bike, ancora legata con il lucchetto, e salire su un convoglio delle Ferrovie Nord in partenza verso Saronno.

La segnalazione ha fatto scattare l’intervento immediato di una volante della polizia di Stato, che ha raggiunto la stazione di Como Camerlata. Qui gli agenti sono riusciti a individuare la bicicletta a bordo del treno, trovata incustodita. Il proprietario ha così potuto recuperare rapidamente il mezzo.

Sono ora in corso gli accertamenti della questura di Como, che sta analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione di Como Lago e del convoglio, per risalire all’autore del furto.

18032026