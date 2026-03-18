Città

SARONNO – Sono ben oltre 1500 le persone che in 9 giorni di apertura hanno visitato la mostra “Io frate Francesco” realizzata dal meeting di Rimini e allestita nella chiesa di San Francesco a Saronno grazie a Comunione e Liberazione e alla comunità pastorale Crocifisso Risorto. Un successo straordinario cui hanno contribuito decine di gruppi parrocchiali, scuole, realtà aggregative e tanti semplici cittadini che hanno prenotato una visita guidata. Una trentina le guide e i volontari che si sono alternati nei giorni di apertura proponendo un cammino di comprensione e di meditazione sulla figura del Poverello di Assisi che dopo otto secoli affascina e commuove ancora uomini e donne di tutto il mondo.

La mostra si è chiusa con una meditazione sul Cantico delle Creature proposta dal poeta Davide Rondoni e sottolineato da alcuni canti eseguiti dal coro della comunità pastorale. L’evento, che ha visto la partecipazione di oltre 450 persone, era inserito nel cartellone del Festival di poesia “Giorni diversi” patrocinato dal Comune di Saronno. “Creatura – ha detto fra l’altro Rondoni che è il presidente del comitato nazionale per le celebrazioni dell’ottocentesimo anniversario del Santo d’Assisi – è un termine da riscoprire: indica un bene, una positività intrinseca delle cose. Tu sei un bene a prescindere, per il fatto che sei al mondo. E sei al mondo perché qualcuno ti ha voluto. Questo è il cuore del messaggio di Francesco: la pace e la letizia scaturiscono da questa consapevolezza: che Dio è buono e ci ama così come siamo.”

Oggi la mostra prosegue per Melzo. A Saronno erano presenti amici italiani residenti a Cracovia che intendono portare la mostra in Polonia attingendo alla positiva esperienza saronnese.

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