Città

SARONNO – Dopo il successo del primo ciclo di incontri sugli strumenti digitali della pubblica amministrazione, tornano i corsi di “Ti facilito”, iniziativa nata per accompagnare i cittadini nell’acquisizione di competenze tecnologiche utili nella vita quotidiana e nell’accesso ai servizi digitali.

Il progetto, sviluppato dal team di facilitazione digitale su base volontaria da un gruppo di cittadini saronnesi, si propone di diffondere maggiore consapevolezza nell’uso degli strumenti informatici e di aiutare le persone a orientarsi tra servizi digitali della Pubblica amministrazione e nuove tecnologie.

Il nuovo ciclo di appuntamenti sarà dedicato al tema dell’intelligenza artificiale e si svolgerà al Palaexbo.

Il programma degli incontri

Martedì 24 marzo, dalle 21 alle 22: p rimo incontro dal titolo “Vieni a conoscere l’intelligenza artificiale: i chatbot”, dedicato a una prima introduzione agli strumenti conversazionali basati su intelligenza artificiale.

Martedì 31 marzo, dalle 21 alle 22: t econda serata sul tema “Cos’è l’intelligenza artificiale e le infinite applicazioni”, con approfondimento sulle principali possibilità di utilizzo delle tecnologie intelligenti in diversi ambiti.

Martedì 14 aprile, dalle 21 alle 22: terzo appuntamento dedicato a “Giocare con l’intelligenza artificiale: testi, immagini, presentazioni, video“, con esempi pratici di utilizzo applicato.

La partecipazione è gratuita. Per adesioni e informazioni è possibile scrivere all’indirizzo [email protected] oppure contattare Silvia Testi al numero 335 7841710.

(foto archivio)

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