Città

SARONNO – “Non ci sono ancora le condizioni per arrivare alla concessione del servizio cimiteriale”. Lo ha ribadito l’assessore alle Partecipate Mattia Cattaneo durante un intervento a Radiorizzonti, ricostruendo l’intera vicenda che riguarda Saronno Servizi e la gestione dei cimiteri cittadini.

Negli ultimi mesi la gestione dei cimiteri è stata al centro di una vicenda articolata, segnata da passaggi ravvicinati e tensioni. Dalla revoca del servizio a Saronno Servizi, comunicata il 23 dicembre, si è arrivati a una fase di incertezza con servizi rallentati, riflessioni politiche e ipotesi alternative. A fine febbraio si sono aggiunte le dimissioni del consiglio di amministrazione della partecipata, mentre il dibattito pubblico si è acceso tra richieste di chiarimenti e critiche sulla gestione. Il 2 marzo il Comune ha quindi disposto un riaffidamento temporaneo per 6 più 6 mesi, motivato dalla necessità di garantire continuità e completare la digitalizzazione dei contratti, scelta che però ha suscitato ulteriori reazioni, tra contestazioni sulla mancanza di una visione di lungo periodo.

“Ripeto, ad oggi, marzo 2026, come a settembre del 2025, come a dicembre del 2024, non ci sono le condizioni tecniche operative per arrivare ad una concessione” ha spiegato Cattaneo. L’assessore ha ricordato come il lavoro di digitalizzazione di Saronno Servizi vada completato con l’integrazione nel sistema informativo territoriale comunale, il Sit. “Ci sarà entro, auspicabilmente, i primi sei mesi di questo anno il completamento dell’attività” ha aggiunto, indicando giugno come possibile orizzonte temporale. Solo dopo, ha precisato, il Comune potrà procedere con il piano regolatore cimiteriale e, acquisiti tutti i dati necessari, arrivare alla concessione.

Uno dei nodi principali, secondo Cattaneo, riguarda la sostenibilità economica del servizio. “La proposta del Comune prevede una parte fissa identica a quella del 2025 e l’introduzione di una componente variabile. Si tratta di una premialità, pari al 15%, legata ai maggiori introiti da concessioni che la società potrebbe garantire al Comune gestendo direttamente il servizio”. La partecipata non ha accettato le condizioni proposte, ritenendole troppo gravose economicamente, e ha rilanciato chiedendo maggiori risorse. “Non lo è potuto fare per un motivo molto semplice, perché nel bilancio quei soldi non c’erano (ricordo che il bilancio in giunta è arrivato a metà novembre e la risposta negativa della partecipata Saronno Servizi è arrivata a metà dicembre), quindi si arriva alla famosa comunicazione del 23 dicembre”.

Un altro tema affrontato riguarda il futuro della società e il rinnovo del consiglio di amministrazione. “L’intendimento è quello di dare, nei tempi più brevi possibili, un nuovo organo di governo all’ex municipalizzata. Del resto, lo ribadisco, depauperare Saronno Servizi per il comune sarebbe come segare il ramo su cui si è seduti. È vero che sono stati anni difficili: la perdita del ramo acqua, un’attività che garantiva flussi importanti di redditività, deve essere adeguatamente compensata con l’acquisizione di nuovi servizi e quello era un po’ l’intendimento della delibera di Consiglio comunale di dicembre 2021. Delibera che, avendola votata da consigliere comunale, non intendo certamente rinnegare, anzi ribadisco la validità di quella delibera e, ad oggi, non vi è alcun tipo di ripensamento dell’amministrazione Pagani rispetto a quest’orientamento“.

Del resto secondo Cattaneo il nuovo cda sarebbe anche la risoluzione del problema dei servizi cimiteriali, malgrado le dichiarazioni di quello uscente secondo cui il contratto proposto sarebbe troppo gravoso e non sostenibile dall’ex municipalizzata: “Io non vedo per quale motivo il nuovo cda non dovrebbe accettare la proposta del 6+6. Quello che chiederemo al nuovo consiglio di amministrazione è di irrobustire i risultati economici di Saronno Servizi, che oggi non sono positivi – ha rimarcato Cattaneo – L’obiettivo è portare i bilanci almeno al pareggio, condizione ritenuta necessaria anche sotto il profilo normativo”.

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