Calcio

CESATE – Definiti gli accoppiamenti delle semifinali di Coppa Italia Promozione, la matricola Sc United – protagonista di una brillante stagione sia in questo torneo che in campionato, troverà la Verolese, Si gioca mercoledì 1 aprile, in casa a Cesate lo United, match di ritorno mercoled’ 15 aprile. La Verolese è formazione bresciana che milita nel girone E lombardo.

L’altra sfida è Cividate Pontoglio-Franco Scarioni 1925, stesse date. Gli orari di tutte le sfide sono ancora da definire, così come data ed ora della finalissima, che si giocherà con partita unica in campo neutro.

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(foto archivio: Sc United in azione di gioco in un recente match di campionato)

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