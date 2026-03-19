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CASTIGLIONE OLONA – Il fascino storico del Castello di Monteruzzo si prepara a fare da cornice a una giornata interamente dedicata alle famiglie, alla creatività e ai sapori del territorio. Sabato 21 marzo il comune di Castiglione Olona presenta l’iniziativa “Caccia alle uova: una festa in allegria“, un evento ricco di appuntamenti che animerà via G. Marconi dalle prime ore del mattino fino al tardo pomeriggio.

Dalle 10.30 alle 17.30, i visitatori potranno passeggiare tra gli stand del mercatino di primavera, realizzato in collaborazione con il gruppo “Passione e creatività”. Sarà un’occasione speciale per scoprire prodotti artigianali e creazioni handmade realizzate dai creativi del luogo, celebrando il talento e la fantasia del territorio.

Il cuore della festa sarà dedicato ai bambini con un programma pensato per stimolare la loro manualità. Alle 14 inizieranno i laboratori creativi: i piccoli partecipanti potranno costruire un binocolo speciale, strumento indispensabile per la successiva ricerca delle uova; al termine, verrà consegnato a tutti un attestato di partecipazione. Per le 15 è fissato il momento più atteso, la caccia alle uova. Per garantire il divertimento di tutti, l’attività sarà suddivisa in due gruppi per fasce d’età, permettendo sia ai più piccoli che ai più grandi di vivere l’esperienza in totale serenità.

L’atmosfera sarà scaldata dalla voce di Lara, artista di strada che coinvolgerà il pubblico con la sua musica. Anche l’offerta gastronomica sarà protagonista grazie a CastellEventi, che curerà il servizio pranzo e merenda. Oltre a un angolo goloso con zucchero filato, crepes e waffle, gli amanti del salato potranno trovare un banco dedicato alle specialità di salumi e formaggi tipici veneti. Al termine della caccia, sarà inoltre offerta una gustosa merenda a tutti i bambini.

L’iniziativa rappresenta un momento di forte condivisione comunitaria per accogliere insieme la nuova stagione. In caso di maltempo, la manifestazione non verrà annullata ma posticipata a sabato 28 marzo.

(foto della festa)

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