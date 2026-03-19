Saronnese

CISLAGO – Un riconoscimento importante per la comunità: il Comune di Cislago è stato ufficialmente accreditato come “Città Amica dei Bambini e degli Adolescenti”, al termine di un percorso durato tre anni e sviluppato in collaborazione con Unicef Italia.

La cerimonia si è svolta nella sala consiliare, gremita di cittadini e partecipanti, in un clima di forte coinvolgimento. L’accreditamento rappresenta il risultato di un lavoro articolato fatto di analisi, momenti di ascolto e azioni concrete, con l’obiettivo di promuovere politiche sempre più attente ai diritti e al benessere dei più giovani.

Un traguardo che assume un valore ancora maggiore se si considera che Cislago è il primo Comune della provincia di Varese a ottenere questo riconoscimento, il secondo in Lombardia e l’ottavo a livello nazionale. Alla cerimonia col sindaco Stefano Calegari erano presenti, tra gli altri, la consigliera nazionale Unicef Manuela Bovolenta, insieme alle referenti del progetto “Città Amiche” Simona Rosati e Alessandra Espis, oltre al consigliere provinciale Nicholas Ottolina.

Un ruolo significativo nel percorso è stato svolto anche dal Consiglio comunale dei ragazzi, così come da scuole, famiglie e associazioni del territorio, che hanno contribuito attivamente alla realizzazione delle iniziative. Dal Comune sottolineano come questo risultato non rappresenti un punto di arrivo, ma piuttosto l’inizio di un impegno continuo: quello di garantire sempre maggiore attenzione ai diritti dei bambini e degli adolescenti nelle scelte e nelle politiche della comunità.

19032026