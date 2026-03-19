Città

SARONNO – Il Comune di Saronno è pronto ad avviare un’importante attività di ascolto per tutti i commercianti e gli operatori economici della città. Il progetto è realizzato in collaborazione con Confcommercio Ascom Saronno nell’ambito del Distretto Urbano del Commercio – ora in fase di ampliamento all’intero territorio cittadino – con il supporto della società specializzata TradeLab, società di consulenza leader nelle analisi di mercato e nello sviluppo di strategie per il settore del commercio e della distribuzione. L’obiettivo è quello di mappare lo stato di salute, le necessità e le prospettive di sviluppo delle attività saronnesi.

Nei prossimi giorni verrà messo a disposizione online un questionario per raccogliere informazioni e indicazioni dagli operatori, che una volta analizzate, verranno utilizzate per valorizzare il tessuto commerciale della città.

“L’iniziativa è promossa nell’interesse del commercio e della città – afferma l’assessora al Commercio Laura De Cristofaro – Per questo invitiamo tutti i commercianti di Saronno a dedicare pochi minuti per parlare della loro attività, dei loro progetti e delle criticità che incontrano”.

“Questa iniziativa è promossa nell’interesse esclusivo del commercio e della nostra comunità – dichiarano i Soci Fondatori del Distretto – Invitiamo caldamente ogni commerciante di Saronno a partecipare. È l’occasione per dar voce ai propri progetti e per evidenziare le difficoltà quotidiane, trasformandole in punti all’ordine del giorno per le future politiche di sviluppo.”

I dati raccolti e le analisi saranno restituiti anche in un incontro con gli operatori, per un dialogo costruttivo e aperto sulle esigenze, le difficoltà e le indicazioni emerse. Trasparenza e condivisione sono alla base del progetto: i risultati dell’analisi verranno presentati e discussi durante un incontro pubblico con gli operatori. Sarà un momento di confronto diretto per tradurre i dati emersi in azioni concrete e per costruire insieme il futuro del commercio saronnese.

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