Città

SARONNO – Giovedì 19 marzo il festival Giorni diVersi propone a Saronno due appuntamenti serali dedicati alla poesia contemporanea, con incontri in due luoghi diversi della città e autori protagonisti del panorama editoriale italiano.

Alle 18 in via Garibaldi 5 incontro con Nicoletta Bortolotti

Il primo appuntamento, organizzato in collaborazione con Associazione 21 Zero 47, vedrà protagonista Nicoletta Bortolotti, che presenterà Generazione X. L’introduzione sarà affidata a Maria Assunta Miglino. Il volume si concentra sulla cosiddetta Generazione X, collocata tra baby boomer e millennial, e propone una riflessione poetica su figure capaci di adattarsi e ridefinirsi nel tempo. Al centro compaiono molteplici figure femminili, rappresentate in una continua ricerca di significato che si sviluppa oltre il presente immediato e senza idealizzazioni del passato.

Alle 21 a villa Gianetti Fabio Pusterla presenta il nuovo volume

In serata sarà Fabio Pusterla a incontrare il pubblico con la presentazione di Fiumi nefrite vortici. L’introduzione dell’incontro sarà curata da Roberto Roveda. La raccolta ripropone i temi centrali della scrittura poetica dell’autore: attenzione alla storia e alle storie individuali, spazio dedicato alle esistenze marginali, uso di una lingua inclusiva e articolata, elementi che negli anni hanno caratterizzato in modo riconoscibile il suo contributo alla poesia italiana contemporanea

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