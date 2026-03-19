Città

SARONNO – Venerdì 20 marzo il programma di Giorni diVersi prosegue a Saronno con due incontri consecutivi ospitati alla Sala Nevera, in viale Santuario 2, dedicati alla poesia contemporanea e alla rilettura di figure centrali della letteratura italiana.

Alle 18 in Sala Nevera, in viale Santuario 2, incontro con Paola Loreto

Il primo appuntamento vedrà protagonista Paola Loreto, che presenterà “Miei lari”. L’introduzione sarà affidata a Silvia Rezzonico. Il volume propone un percorso che attraversa le diverse fasi della vita, partendo dall’infanzia e dall’adolescenza, segnate da un orizzonte ancora aperto di aspettative, fino ad arrivare all’esperienza della perdita e alla successiva rievocazione delle persone care scomparse, trasformate simbolicamente in figure protettive della memoria domestica.

Alle 21 in Sala Nevera, in viale Santuario 2, lezione-performance su Dino Campana

In serata Gianni Turchetta presenterà “Ogni fenomeno è per sé sereno. La poesia in cammino di Dino Campana”, con introduzione di Annalisa Podestà. L’incontro prenderà avvio dai “Canti Orfici” del 1914, opera centrale di Dino Campana nel panorama poetico del Novecento italiano. La lezione-performance metterà in relazione il percorso biografico dell’autore — segnato da viaggi, arresti, allontanamenti forzati, relazioni complesse e dal successivo internamento in manicomio — con la lettura di alcuni testi nei quali emerge una visione intensa della realtà e della scrittura poetica

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