SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 18 marzo, spicca la fortuna che ha premiato un concorrente del territorio, ma anche episodi di cronaca tra vandalismi e furti. Non mancano aggiornamenti sulla gestione dei servizi locali, con interventi e chiarimenti attesi.

Grande entusiasmo per Daniele di Uboldo che alla trasmissione “La ruota della fortuna” ha conquistato oltre 230 mila euro in premi, aggiudicandosi anche un’auto e diventando protagonista della puntata.

Atti vandalici alle colonnine per la ricarica elettrica nel parcheggio Lidl tra Gerenzano e Saronno: danneggiamenti evidenti ma senza furti, con disagi per gli utenti.

Un uomo ha rubato una e-bike ed è salito su un treno diretto a Saronno, ma è stato intercettato dalla polizia che ha recuperato la bicicletta restituendola al proprietario.

Sui servizi cimiteriali interviene Cattaneo, che rompe il silenzio e affronta i nodi legati ai conti e al bilancio, indicando le criticità che il nuovo consiglio di amministrazione dovrà risolvere.

Incontro su “Donne e lavoro” all’Itis Riva