I più letti di ieri: colonnine vandalizzate, furto di e-bike caos cimiteriali colpa di soldi e tempi
19 Marzo 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 18 marzo, spicca la fortuna che ha premiato un concorrente del territorio, ma anche episodi di cronaca tra vandalismi e furti. Non mancano aggiornamenti sulla gestione dei servizi locali, con interventi e chiarimenti attesi.
Grande entusiasmo per Daniele di Uboldo che alla trasmissione “La ruota della fortuna” ha conquistato oltre 230 mila euro in premi, aggiudicandosi anche un’auto e diventando protagonista della puntata.
Alla Ruota della fortuna Daniele di Uboldo vince oltre 230 mila euro e una Panda
Atti vandalici alle colonnine per la ricarica elettrica nel parcheggio Lidl tra Gerenzano e Saronno: danneggiamenti evidenti ma senza furti, con disagi per gli utenti.
Colonnine elettriche vandalizzate al Lidl, danni senza furti tra Gerenzano e Saronno
Un uomo ha rubato una e-bike ed è salito su un treno diretto a Saronno, ma è stato intercettato dalla polizia che ha recuperato la bicicletta restituendola al proprietario.
Ruba una e-bike e sale sul treno per Saronno, bici recuperata dalla polizia
Sui servizi cimiteriali interviene Cattaneo, che rompe il silenzio e affronta i nodi legati ai conti e al bilancio, indicando le criticità che il nuovo consiglio di amministrazione dovrà risolvere.
Cimiteriali, Cattaneo parla di problemi di costi e tempi: “A breve il nuovo cda e… bilancio non positivo da sistemare per Sar Ser”
Incontro su “Donne e lavoro” all’Itis Riva
Saronno, dalla prima comandante dei carabinieri alla prima sindaca: all’itis Riva storie di possibilità e traguardi
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