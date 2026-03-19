Meteo, una bella giornata di primavera per Saronno
19 Marzo 2026
SARONNO – Giovedì 19 marzo 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile e soleggiato per l’intero arco della giornata, senza precipitazioni previste nelle prossime ore.
Nel dettaglio, il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso fin dal mattino, con ampie schiarite che accompagneranno anche le ore pomeridiane. Le temperature risulteranno in aumento durante il giorno, con una massima che raggiungerà i 17°C, mentre la minima mattutina si attesterà attorno ai 4°C, mantenendo un’escursione termica tipica del periodo. I venti soffieranno moderati: al mattino da Nord-Nordovest, mentre nel pomeriggio tenderanno a disporsi da Ovest-Sudovest, senza particolari criticità. Non sono segnalate allerte meteo.
La situazione resta quindi stabile grazie alla presenza di un campo di alta pressione che interessa l’intera regione. In Lombardia prevalgono condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su pianure, pedemontane e aree alpine, con solo qualche lieve addensamento serale sui settori orientali. Il contesto meteorologico regionale si mantiene dunque uniforme e tranquillo, in linea con quanto osservato su Saronno.
Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.
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