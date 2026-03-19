Città

SARONNO – Venerdi 20 marzo in Piazza Libertà a Saronno, a partire dalle 17, si terrà l’iniziativa di chiusura della campagna referendaria per il no.

La serata sarà caratterizzata da intrattenimento musicale ed interventi della segreteria Cgil di Varese, associazioni e forze politiche a sostegno delle ragioni del no.

“Con il referendum del 22 e 23 marzo siamo chiamati votando no a difendere i principi della Costituzione nata dalla Resistenza che ha come cardine la separazione dei poteri al fine di avere una giustizia imparziale. La legge Nordio non accelera i processi, non migliora la giustizia, non aumenta il personale e quindi non tutela i cittadini. Con la vittoria del Si l’indipendenza della magistratura sarebbe ridotta con il risultato di avere i forti ancora più forti e i deboli ancora più soli. Il governo vuole indebolire i controlli nei propri confronti, noi invece con il NO vogliamo ribadire che nessuno deve sentirsi al di sopra della legge”

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