Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Pd cittadino sul referendum.

Il Pd di Saronno fa appello per votare No al referendum del 22 e 23 marzo. Il partito democratico chiama i cittadini saronnesi a votare no per i seguenti motivi:

⁃Siamo chiamati a votare per una scatola vuota dove, dopo aver cancellato 7 articoli costituzionali nel caso passi il si, la maggioranza potrà cambiare le regole con leggi ordinarie a semplice maggioranza

⁃La separazione delle carriere esiste già da anni e confermata dalla legge a firma Cartabia del 2022

⁃Non è una riforma della giustizia perché non riduce i tempi dei processi, non aumenta il personale carente e non migliora la digitalizzazione delle procure, ma è una riforma contro la magistratura

⁃Aumenta invece i costi creando due CSM separati ed un’Alta corte dove attualmente tutto è governato da un unico CSM

⁃I magistrati giudicanti e requirenti adesso si formano attraverso un’unica carriera dove entrambi sono formati ad essere sia giudici che pubblico ministero e quindi ad essere terzi rispetto all’accusa

⁃La polizia giudiziaria adesso risponde al PM mentre in futuro vogliono metterla sotto il potere esecutivo decidendo quali processi portare avanti, disegno già avanzato dall’onorevole Tajani

⁃Vogliono il sorteggio puro dei magistrati mentre per i componenti laici avverrà tramite l’estrazione su una selezione già fatta dal potere politico sempre a maggioranza con evidente intento di controllo politico

⁃La nuova Alta Corte sarà snaturata sempre con leggi ordinaria con consigli giudicanti che potranno essere a maggioranza laica e quindi con controllo politico

•Il disegno è quello di sottomettere il potere giudiziario sotto il potere esecutivo / politico, disegno confermato dallo stesso ministro Nordio ed altri politici della maggioranza di destra

⁃I padri costituenti hanno messo a garanzia della democrazia l’indipendenza dei tre poteri, esecutivo legislativo e giudiziario, separazione che il Governo Meloni vuole sovvertire

⁃Questo governo non vuole che le proprie decisioni vengano giudicate e verificate da poteri terzi, vedi ad esempio il ruolo della Corte dei Conti per il ponte sullo Stretto

⁃Questo è uno dei passi per raggiungere i pieni poteri, vedi proposta del Premierato con riduzione dei compiti del Presidente della Repubblica e modifica legge elettorale con premio di maggioranza spropositato per che arriva anche solo al 40% potendo così eleggere a maggioranza lo stesso presidente, mentre attualmente la sua elezione è frutto di una convergenza di tutti i partiti

Per questi e tanti altri motivi il Partito Democratico invita i cittadini a difendere la costituzione contro un disegno autoritario con un chiaro e forte no Venerdì pomeriggio ci troveremo con i cittadini saronnesi per un incontro conclusivo in piazza Libertà per un ultimo appello per votare no a questa destra. A Milano ci sarà il comizio conclusivo con la nostra segretaria nazionale Elly Schlein.

—