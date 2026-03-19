Città

SARONNO – Sport e diritti umani al centro di una serata pubblica che guarda anche a un tema locale: il possibile arrivo del team Emirates all’ex Isotta Fraschini. L’appuntamento è giovedì 26 marzo alle 21 all’Auditorium Aldo Moro di viale Santuario 13, con ingresso libero.

Ospite della serata sarà Paolo Pobbiati, già presidente della sezione italiana di Amnesty International, chiamato a spiegare cosa si intende per “sportwashing”. Il termine indica l’uso dello sport da parte di Stati o grandi gruppi per migliorare la propria immagine, spesso mettendo in secondo piano criticità legate ai diritti umani. Il tema si intreccia con quanto sta emergendo anche a Saronno ossia il possibile insediamento del quartier generale della squadra ciclistica Emirates nell’area ex Isotta Fraschini apre infatti una riflessione che non è solo economica o urbanistica, ma anche etica. Gli Emirati Arabi Uniti, proprietari del marchio Emirates attraverso un fondo sovrano, sono al centro di osservazioni da parte di organizzazioni internazionali per il rispetto dei diritti umani. Tra le questioni segnalate figurano la presenza della pena di morte e normative restrittive nei confronti delle persone omosessuali.

Durante l’incontro si parlerà anche del libro “Invasioni di campo”, scritto dallo stesso Pobbiati, che approfondisce il rapporto tra sport, potere e diritti. L’iniziativa si propone come un momento di informazione e confronto aperto alla città su un tema attuale e complesso. Organizza Attac Saronno. Per informazioni 3358480240.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09