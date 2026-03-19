Città

SARONNO – Doppio appuntamento domani mattina, venerdì 20 marzo, per la preghiera dell’Eid che segna la fine del Ramadan al centro islamico di via Grieg. La celebrazione sarà organizzata in due turni per consentire a tutti di partecipare: il primo alle 7, il secondo alle 8. Il sermone, la khutbah, è previsto alle 12,30.

Si chiude così un mese vissuto con grande partecipazione dalla comunità musulmana del territorio, che anche quest’anno ha trovato nel centro di via Grieg un punto di riferimento quotidiano. Le serate di preghiera e condivisione hanno registrato una presenza costante, con famiglie e giovani riuniti per vivere insieme il periodo sacro.

Tra i momenti più significativi, l’iftar collettivo che ha visto la partecipazione di oltre 600 ospiti, testimonianza concreta di una comunità attiva e coesa. Un’occasione non solo religiosa, ma anche sociale, capace di unire persone di età e provenienze diverse.

Per la giornata conclusiva, l’invito è a partecipare numerosi insieme alle proprie famiglie, per condividere un momento di festa che rappresenta la fine del digiuno e l’inizio di una nuova fase all’insegna della condivisione e della solidarietà.

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