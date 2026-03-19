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SARONNO – Cambio di proprietà per Kasanova, catena del settore casalingo e arredamento presente anche in città con il punto vendita di piazza Cardinal Schuster. La società ha annunciato di aver accettato un’offerta vincolante da parte di Pamaf Srl, holding guidata da Antonio Bernardo, per l’acquisizione del 100% delle azioni.

L’operazione nasce con l’obiettivo di sostenere il percorso di rilancio dell’azienda, che negli ultimi mesi ha affrontato una fase complessa. Il consiglio di amministrazione ha ritenuto la proposta adeguata a garantire una soluzione rapida alla crisi e ad avviare un processo di risanamento e modernizzazione.

Per il negozio di Saronno, così come per gli altri punti vendita della zona tra cui Arese e Paderno Dugnano, non sono previste interruzioni di servizio. La nuova proprietà punta infatti a garantire la continuità operativa e a rafforzare la rete commerciale, anche attraverso possibili sviluppi futuri.

Soddisfazione è stata espressa dai vertici aziendali. “Siamo molto orgogliosi di avere ricevuto ed accettato l’offerta di un imprenditore gentiluomo, un uomo di valori e di parola che potrà, insieme alle nostre persone e alle sue, portare questa società ancora al successo”, ha dichiarato l’amministratore delegato Maurizio Ghidelli. Per i clienti saronnesi, dunque, nessun cambiamento immediato, ma la prospettiva di un rilancio dell’azienda e della sua presenza sul territorio.

(foto archivio: piazza Schuster, sullo sfondo il negozio Kasanova di Saronno)

19032026