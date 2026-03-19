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SARONNO – Un gratta e vinci da 3 euro si trasforma in una vincita da 200 mila euro. È successo al bar Mai di via Varese, dove un fortunato cliente ha comprato il biglietto durante le festività natalizie. Un Natale davvero ricco e fortunato che si è scoperto solo ora visto che la notizia è emersa soltanto questa settimana, quando la ricevitoria ha avuto conferma della vincita.

Chi ha centrato il premio non si è fatto avanti e nel locale nessuno ha dichiarato di essere il vincitore. Un dettaglio che aggiunge curiosità a una vicenda che ha rapidamente attirato l’attenzione tra gli avventori abituali e i clienti di passaggio.

Il tagliando, dal costo contenuto, ha garantito il premio massimo previsto per quella tipologia di gioco. Si tratta del X15 ed infatti il vincitore ha conquista proprio il moltiplicato massimo raggiungendo il montepremi più alto possibile. Un risultato raro ma non del tutto inedito per il locale di via Varese, dove in passato si erano già registrate vincite importanti, anche se di entità simile.

Al bar, frequentato sia da clienti abituali sia da persone di passaggio, la notizia si è diffusa rapidamente, alimentando commenti e ipotesi sull’identità del vincitore. Resta però il riserbo più totale: chi ha grattato il biglietto vincente, almeno per ora, ha scelto di non farsi riconoscere.

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