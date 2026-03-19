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SOLARO – Con l’arrivo della bella stagione, il comune di Solaro rinnova il suo impegno per il territorio. L’assessorato all’ambiente ha infatti ufficializzato l’edizione 2026 della “Giornata Ecologica di Primavera“, un evento diventato ormai un punto di riferimento per la comunità e per chiunque abbia a cuore il decoro urbano e la tutela delle aree verdi.

L’appuntamento è fissato per sabato 21 marzo, dalle 9.30 alle 12. Il cuore dell’iniziativa sarà il Parco Vita di via Borromeo, polmone verde della città che i volontari provvederanno a ripulire da rifiuti e piccoli detriti.

L’amministrazione comunale ha pensato a tutto per facilitare il compito dei partecipanti: pinze e sacchi saranno messi a disposizione direttamente dal comune, rendendo l’attività accessibile a tutti, dalle famiglie con bambini ai gruppi di amici che vogliono dedicare qualche ora al bene comune.

Oltre al valore ambientale, l’iniziativa punta forte sulla coesione sociale. Per ringraziare i cittadini del loro impegno, al termine delle operazioni di pulizia sarà offerto un rinfresco curato da Extrachiosco, un momento di meritato relax per condividere i risultati della mattinata e scambiare due chiacchiere all’aria aperta.

In caso di condizioni meteo avverse, gli organizzatori hanno già previsto una data di recupero: l’evento sarà infatti rinviato a sabato 28 marzo. Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito ufficiale del comune all’indirizzo www.comune.solaro.mi.it.

(foto d’archivio)

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