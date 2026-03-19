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SARONNO – In attesa della nuova edizione di TedxSaronno, in programma sabato 23 maggio 2026 al Teatro Giuditta Pasta (tema: Occhi da libellula) il team di volontari che organizza l’evento, ha dato il via a una nuova iniziativa, il format TedxSaronno Salon.

I Salon sono un format ufficiale del mondo Ted: incontri più raccolti e informali rispetto agli eventi principali, pensati per favorire il confronto diretto tra idee. La struttura è semplice ma efficace: la visione di un talk Ted o Tedx, seguita da una discussione guidata, con l’obiettivo di stimolare domande, riflessioni e dialogo.

La prima edizione del format TedxSaronno Salon è stata dedicata ai più giovani. Il progetto è partito infatti con il coinvolgimento dell’Istituto Leonardo Da Vinci di Saronno e delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. La scuola media è la prima realtà del territorio ad ospitare questo nuovo formato di TedxSaronno, segnando l’avvio di un percorso pensato per dare spazio alle idee delle giovani generazioni.

Il ciclo prevede sei incontri (5 già effettuati e uno previsto a fine mese), durante i quali gli studenti diventano i veri protagonisti del confronto. Attraverso la visione di un talk e di un momento di dibattito strutturato, i ragazzi sono invitati ad allenare il pensiero critico, condividere punti di vista e confrontarsi su temi attuali.

Dopo una breve introduzione dedicata al mondo Ted, alla missione Ideas Change Everything e al backstage 2025 del progetto TedxSaronno – progetto no profit basato sul volontariato – gli studenti hanno seguito con grande attenzione il talk proposto. La discussione successiva si è sviluppata in modo spontaneo e partecipato: grazie al lavoro a coppie e alla condivisione delle riflessioni con il gruppo, i ragazzi hanno dimostrato grande maturità nell’analisi e nelle proposte, affrontando con apertura anche temi delicati. Le tematiche affrontate riguardano la parità di genere e la sostenibilità.

Il bilancio del primo Salon è estremamente positivo: circa 130 studenti, 8 insegnanti coinvolti e un clima di confronto autentico. L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo non solo dai ragazzi, ma anche dai docenti dell’istituto, che hanno espresso apprezzamento per l’opportunità off erta agli studenti di potersi confrontare su temi già sviluppati nelle classi in un modo nuovo e coinvolgente, e augurandosi di poter ripetere l’esperienza anche in futuro.

Il progetto TedxSaronno Salon nasce con l’obiettivo di portare il dialogo sulle idee anche fuori dal palco, creando occasioni di confronto in contesti educativi e civici. Un modo per raff orzare il legame tra TedxSaronno e la comunità locale, coinvolgendo attivamente le nuove generazioni.

I moderatori che hanno preso parte all’iniziativa e guidato il dibattito sono Stefania Bianco, Luca Signori, Andrea Servili, Cristina Rota, Claudia Mangione, Dalia Berera, Matteo Prisciandaro, Greta Pagani e Giuliana Ubertini.

Gli organizzatori desiderano ringraziare il dirigente scolastico, Gabriele Musarò, gli insegnanti dell’Istituto Leonardo Da Vinci coinvolti (Silvia Terni 3A, Eliana Basilico 3B, Myriam Lo Dato 3C, Chiara Innocenti 3E, Francesca Bisioli 3D) per aver accolto con entusiasmo l’iniziativa e per aver off erto agli studenti questa importante occasione di confronto, crescita e partecipazione.

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