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TRADATE – Terzo appuntamento del progetto scuole promosso dalla protezione civile di Tradate, che nei giorni scorsi ha coinvolto circa 120 alunni delle classi terze della scuola primaria. L’incontro è stato dedicato ai temi delle emergenze naturali, in particolare terremoti, maremoti e vulcani, con una parte pratica incentrata sulle modalità di comunicazione durante le operazioni di soccorso.

I volontari hanno illustrato come funziona la trasmissione delle informazioni via radio, spiegando ai bambini l’importanza di comunicare correttamente posizione e qualità del segnale. Gli studenti hanno così potuto conoscere i principali elementi di una comunicazione efficace e i canali utilizzati nelle situazioni di emergenza.

Non è mancata una parte esperienziale: i ragazzi hanno partecipato a una simulazione di ricerca di una persona dispersa, con conferma del ritrovamento, apprendendo le tecniche di ricerca “a pettine” e il linguaggio utilizzato dalle forze dell’ordine, dai soccorritori e dai volontari. Durante l’attività, anche le insegnanti hanno preso parte alle esercitazioni, comunicando con gli alunni tramite radio attraverso semplici richieste, come lo spelling dei nomi con l’alfabeto Nato o domande legate alla normale attività didattica. Un momento di apprendimento e condivisione che ha coinvolto attivamente studenti e docenti. Dalla protezione civile arrivano i ringraziamenti ai volontari, alle insegnanti, al personale Ata e agli alunni per la partecipazione al progetto, coordinato da Vito Nigro.

19032026