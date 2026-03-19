Cronaca

UBOLDO – Violento incidente nel primo pomeriggio di oggi, 19 marzo, lungo la Saronnese, all’altezza di via Spinella, in direzione Saronno. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli agenti, un’auto impegnata in un sorpasso si sarebbe scontrata con un veicolo che stava immettendosi sulla carreggiata dalla destra. L’impatto è stato particolarmente violento: uno dei mezzi, dopo l’urto, ha colpito tre auto parcheggiate sul lato opposto della strada, finendo poi per ribaltarsi.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivate due ambulanze, della Croce Rossa di Saronno e della Croce Viola di Cesate, oltre a un’automedica. Due i giovani coinvolti, di 26 e 29 anni, assistiti dal personale sanitario: fortunatamente, secondo quanto riferito, nessuno avrebbe riportato ferite gravi. Presenti anche gli agenti della polizia locale del consorzio Origgio-Uboldo-Cislago, impegnati nella gestione della viabilità e nei rilievi per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

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(foto archivio)

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