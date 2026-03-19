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VARESE – Celebrazioni anche in provincia di Varese per la Festa nazionale dell’Unità d’Italia e della Bandiera, ricorrenza che ogni anno richiama i valori fondanti della Repubblica. Tra i presenti alla manifestazione, svoltasi nei giorni scorsi, anche la parlamentare del territorio Maria Chiara Gadda, esponente di Italia viva, che ha condiviso sui social il significato della giornata.

L’evento, promosso dall’associazione “Varese per l’Italia 26 maggio 1859”, ha rappresentato un momento di riflessione collettiva sui principi che stanno alla base della storia nazionale: la Costituzione, l’inno e il tricolore. “A Varese per la manifestazione provinciale della Festa nazionale dell’Unità d’Italia e della Bandiera – ha scritto Gadda – Costituzione, inno e tricolore sono frutto di un impegno collettivo e di un patrimonio di valori democratici di solidarietà, giustizia e libertà”.

Un richiamo non solo alla memoria storica, ma anche all’attualità. La parlamentare ha sottolineato come questi valori siano “oggi validi più che mai”, rappresentando un punto di riferimento per il presente e per il futuro del Paese. La giornata si è inserita nel quadro delle iniziative dedicate al 17 marzo, anniversario della proclamazione del Regno d’Italia nel 1861, offrendo alla comunità un’occasione per rinnovare il senso di appartenenza e riflettere sul percorso compiuto dall’unità nazionale.

(foto di gruppo alla Festa della bandiera)

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