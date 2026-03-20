SARONNO – Un lungo applauso all’ingresso e il ricordo delle battaglie politiche di una vita: così si era presentato Umberto Bossi durante quella che resta una delle sue ultime apparizioni pubbliche in città. Il fondatore della Lega Nord aveva partecipato alla festa estiva organizzata dalla sezione locale del partito in un ristorante saronnese, accettando un invito arrivato nelle settimane precedenti. Era il 2016 e a guidare la città era il sindaco Alessandro Fagioli presente al momento con gran parte della Giunta.

La serata non era stata una semplice cena tra sostenitori. L’arrivo del “senatur” aveva subito catalizzato l’attenzione dei presenti, tra militanti, amministratori e simpatizzanti. Microfono alla mano, Bossi aveva ripercorso i momenti più significativi della storia del movimento, soffermandosi sulle prime campagne e sui temi dell’autonomia, rispondendo anche alle domande del pubblico.

Un momento conviviale che si era trasformato in un’occasione simbolica per ritrovare uno dei protagonisti della politica italiana, accolto con calore dalla comunità leghista locale.

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