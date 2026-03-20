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MILANO – È morto Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord e figura centrale della politica italiana degli ultimi decenni. Aveva 84 anni. Nato a Cassano Magnago, Bossi aveva dato vita negli anni Ottanta a un movimento destinato a incidere profondamente nel dibattito pubblico, portando al centro temi come il federalismo e l’autonomia dei territori del Nord.

Segretario della Lega per lungo tempo, è stato protagonista di diverse stagioni politiche, anche a livello nazionale, ricoprendo incarichi di governo e contribuendo alla trasformazione del partito in una forza di primo piano. La sua figura è rimasta fortemente identitaria per il movimento, anche dopo il ritiro dalla guida.

Negli ultimi anni le sue condizioni di salute erano peggiorate. La notizia della sua scomparsa ha suscitato reazioni nel mondo politico, con messaggi di cordoglio arrivati da esponenti di diversi schieramenti. Resta il segno di una stagione politica che ha cambiato gli equilibri del Paese.

Ecco i ricordi di saronnesi

Elio Fagioli, storico militante leghista

Ciao Umberto, sarai sempre con noi, sei stato un “grande condottiero”

Andrea Monti, sindaco di Lazzate

“Addio capo, Onorato di averti servito e orgoglioso di non averti mai tradito. Grazie capo e perdonaci se non siamo stati mai alla tua altezza” -le parole di saluto sui social di Andrea Monti.

Pierangela Vanzulli, ex vicesindaco di Saronno e Gerenzano

“Sto piangendo. Grande Umberto!!! Ci ha regalato un sogno che si chiamava Nord. In Suo onore : Ora e per sempre Padania libera ed indipendente! Ci ha insegnato che il popolo aveva il potere di cambiare il suo destino. Che le nostre radici sono la nostra forza. Ogni volta che sentirò il vento freddo del Nord lo penserò”

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