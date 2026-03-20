Addio Umberto Bossi, i primi commenti a caldo di Elio Fagioli, Andrea Monti e Pier Angela Vanzulli
20 Marzo 2026
MILANO – È morto Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord e figura centrale della politica italiana degli ultimi decenni. Aveva 84 anni. Nato a Cassano Magnago, Bossi aveva dato vita negli anni Ottanta a un movimento destinato a incidere profondamente nel dibattito pubblico, portando al centro temi come il federalismo e l’autonomia dei territori del Nord.
Segretario della Lega per lungo tempo, è stato protagonista di diverse stagioni politiche, anche a livello nazionale, ricoprendo incarichi di governo e contribuendo alla trasformazione del partito in una forza di primo piano. La sua figura è rimasta fortemente identitaria per il movimento, anche dopo il ritiro dalla guida.
Negli ultimi anni le sue condizioni di salute erano peggiorate. La notizia della sua scomparsa ha suscitato reazioni nel mondo politico, con messaggi di cordoglio arrivati da esponenti di diversi schieramenti. Resta il segno di una stagione politica che ha cambiato gli equilibri del Paese.
Ecco i ricordi di saronnesi
Elio Fagioli, storico militante leghista
Ciao Umberto, sarai sempre con noi, sei stato un “grande condottiero”
Andrea Monti, sindaco di Lazzate
“Addio capo, Onorato di averti servito e orgoglioso di non averti mai tradito. Grazie capo e perdonaci se non siamo stati mai alla tua altezza” -le parole di saluto sui social di Andrea Monti.
Pierangela Vanzulli, ex vicesindaco di Saronno e Gerenzano
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