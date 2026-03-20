Basket

GAZZADA SCHIANNO – Trasferta impegnativa per la Robur Saronno, attesa sabato sera alle 21 sul parquet del Basket 7 Laghi Gazzada per una nuova giornata del campionato di Serie B Interregionale. Una sfida importante soprattutto per i saronnesi, attualmente penultimi in classifica e alla ricerca di punti preziosi nella corsa per evitare le posizioni di coda. Di fronte ci sarà una formazione solida come Gazzada, undicesima e stabilmente a metà graduatoria, che punta a consolidare la propria posizione.

Il match si giocherà però in un clima particolare: la società di casa ha infatti comunicato che la partita si disputerà a porte chiuse, a seguito di un provvedimento disciplinare del giudice sportivo dopo la gara contro Sangiorgese. Non sarà quindi consentito l’accesso né ai tifosi locali né a quelli ospiti, ma l’incontro sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube ufficiale del club varesino.

Dal punto di vista tecnico, la Robur è chiamata a una prova di carattere su un campo tradizionalmente difficile, contro un avversario più tranquillo in classifica ma comunque competitivo. Servirà continuità e attenzione per provare a strappare un risultato utile.

A dirigere l’incontro saranno Simone Quattrocchi di Galliate (Novara) e Giuliano Molteni di Cantù.

(foto Bereket Bellini: Negri della Robur in azione di gioco)

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