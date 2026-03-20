Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Un pareggio che sa di occasione persa e che rende ancora più complicata la situazione di classifica. La Varesina non va oltre il 2-2 nel recupero contro la Castellanzese e vede sfumare la vittoria al 50’ della ripresa, raggiunta proprio allo scadere da una prodezza di Chessa.

Un risultato che pesa, non solo per come è maturato ma soprattutto per le conseguenze in classifica. Le Fenici restano infatti ferme a quota 25 punti, in piena zona playout e con il concreto rischio della “forbice”, che potrebbe rendere ancora più difficile la strada verso la salvezza. Eppure la gara sembrava essersi messa nel verso giusto. Dopo un avvio shock, con il vantaggio ospite firmato da Guerrisi dopo appena due minuti, la Varesina aveva saputo reagire con carattere, ribaltando il risultato grazie alla doppietta di Manicone tra primo e secondo tempo. Un segnale importante, che sembrava poter rappresentare una svolta anche dal punto di vista mentale.

Nel secondo tempo, però, la squadra di Spilli non è riuscita a chiudere i conti, lasciando aperta la partita fino all’ultimo. E nel recupero è arrivata la doccia fredda: il gol del definitivo 2-2 che ha premiato la Castellanzese e lasciato l’amaro in bocca ai rossoblù.

Guardando oltre il singolo episodio, il momento della Varesina si fa sempre più delicato. Il pareggio nel derby, che serve maggiormente agli avversari diretti, conferma le difficoltà di una squadra che fatica a trasformare le buone prestazioni in risultati pieni.

Con poche giornate ancora da giocare, ogni punto diventa decisivo e la classifica non concede margini di errore. La Varesina è chiamata a una reazione immediata per evitare di restare invischiata fino in fondo nella lotta per non retrocedere, con lo spettro dei playout – e della forbice – sempre più concreto.

Classifica

Folgore Caratese 54, Milan Futuro 45, Villa Valle 44, Casatese Merate 43, Brusaporto 43, Chievo Verona 43, Leon 42, Scanzorosciate 39, Oltrepò (-3) 37, Virtus CiseranoBergamo 37, Caldiero Terme 36, Real Calepina 36, Castellanzese 36, Breno 30, Pavia 25, Varesina 25, Sondrio 22, Vogherese (-6) 8.

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