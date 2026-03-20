COGLIATE – Una segnalazione al Prefetto per contestare i tempi di convocazione del Consiglio comunale: è la posizione espressa dal gruppo “Progetto in Comune”, che annuncia di aver inviato una comunicazione formale in vista della seduta prevista per domani mattina sabato 21 marzo.

Secondo quanto riferito dal gruppo, la convocazione non avrebbe rispettato i termini previsti dalla normativa e dal regolamento comunale. I consiglieri dichiarano di aver appreso della riunione soltanto nella mattinata di mercoledì, con tempistiche ritenute non adeguate rispetto alle procedure stabilite.

Per questo motivo è stata inviata una lettera al Prefetto di Monza e Brianza, con l’obiettivo di segnalare quella che viene definita una violazione delle regole e delle prerogative dei consiglieri comunali. “Può sembrare una banalità – spiegano – ma si tratta del rispetto delle norme e delle regole, oltre che del ruolo dei consiglieri. Una questione molto seria”.

Nonostante la contestazione, il gruppo conferma la partecipazione alla seduta. “Saremo comunque presenti al Consiglio comunale di domani mattina – precisano – anche per senso di responsabilità nei confronti dei cittadini e per garantire il confronto nel merito delle questioni amministrative”.

Nella stessa comunicazione, “Progetto in Comune” ribadisce però la volontà di segnalare quanto accaduto, parlando di “un’ennesima azione” da parte dell’Amministrazione che, a loro avviso, non terrebbe conto delle regole. Il testo integrale della lettera inviata al Prefetto è stato messo a disposizione per eventuali approfondimenti.

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