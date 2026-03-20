Città

SARONNO – Saronno ospiterà dal 6 al 9 maggio la quinta edizione del Concorso internazionale di canto lirico Giuditta Pasta al Teatro Giuditta Pasta. L’iniziativa rende omaggio alla celebre soprano dell’Ottocento nata in città e conferma la vocazione internazionale di Saronno nel panorama musicale.

Il concorso riunirà giovani talenti della lirica provenienti da diversi Paesi, offrendo loro un’importante occasione di confronto artistico. La presentazione ufficiale dell’evento è in programma lunedì 16 marzo alle 11 al Teatro Giuditta Pasta di Saronno, durante la conferenza stampa dedicata alla nuova edizione del concorso.

La storia del concorso internazionale di canto lirico Giuditta Pasta affonda le radici nella volontà della città di Saronno di onorare la propria cittadina più illustre, Giuditta Pasta (1797–1865), soprano straordinario del belcanto ottocentesco, protagonista di capolavori come Anna Bolena di Gaetano Donizetti, La Sonnambula e Norma di Vincenzo Bellini. La città ha voluto creare un’occasione che unisse la memoria storica a un progetto culturale e formativo di livello internazionale.

La prima edizione del concorso fu concepita come piattaforma di valorizzazione dei giovani talenti lirici, con una giuria di alto profilo internazionale e l’obiettivo di offrire ai vincitori non solo premi in denaro, ma reali opportunità professionali. La prima presidente di giuria fu Cecilia Gasdia, soprano di fama mondiale, che dopo una carriera internazionale ricca di successi è oggi sovrintendente dell’Arena di Verona. La sua presenza alla prima edizione conferì al concorso immediata autorevolezza e prestigio.

Negli anni successivi, il concorso si è sviluppato progressivamente:

le prime edizioni hanno attirato cantanti da tutta Italia e dall’Europa, consolidando l’identità del concorso;

già dalla prima edizione il concorso ha sviluppato una tappa internazionale a Kumamoto, in Giappone , rafforzando la risonanza globale del progetto e aprendo ponti culturali tra Europa e Asia;

ogni edizione ha visto il coinvolgimento di una giuria di livello internazionale , composta da sovrintendenti, direttori artistici, direttori d’orchestra e manager di produzioni liriche, garantendo un giudizio professionale e un contatto concreto con il mondo dello spettacolo.

Il concorso ha sempre trovato nel teatro Giuditta Pasta il proprio cuore pulsante. Inaugurato nel 1990, il teatro non è solo sede di ospitalità per eventi, ma grazie alla direzione artistica del regista Andrea Chiodi si sta affermando come un vero e proprio centro artistico di eccellenza, dove compagnie e produzioni nazionali scelgono di risiedere per il riallestimento dei propri spettacoli prima della tournée. Questo lo rende un luogo di alta specializzazione tecnica e artistica, cuore pulsante della vita culturale di Saronno e nodo di connessione, rafforzando il legame tra Saronno e il panorama culturale nazionale.

(foto archivio di Armando Iannone)

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