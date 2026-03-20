Città

SARONNO – Torna tra le famiglie saronnesi uno dei gesti più antichi della tradizione del Voto: la donazione della cera, riscoperta in occasione della festa dedicata alla Madonna dei Miracoli.

Da sabato 21 marzo, vigilia del Voto, fino a mercoledì 25 marzo, giorno dell’Annunciazione, in Santuario sarà possibile per fedeli, famiglie e associazioni offrire i ceri. Un’iniziativa che amplia il tradizionale momento simbolico della domenica pomeriggio e restituisce concretezza a un impegno che, fin dal 1577, coinvolgeva direttamente la comunità organizzata in famiglie e confraternite.

L’obiettivo è quello di riportare al centro uno dei segni storici del Voto, accanto al digiuno comunitario già riproposto negli ultimi anni, dando la possibilità a tutti di partecipare in modo semplice ma significativo.

“Questo Voto non è solo memoria ma impegno concreto per tutta la comunità”, sottolinea il prevosto, monsignor Giuseppe Marinoni, richiamando il valore attuale della tradizione. Accanto alla dimensione storica, emerge anche quella più personale e simbolica del gesto, come evidenziato da don Massimiliano Bianchi. “Una “buona cera”: da avere, da fare, da donare”.

Un’espressione che richiama non solo l’offerta materiale ma anche il modo di vivere la relazione con gli altri e con la fede. “L’augurio è che ciascuno possa avere una buona cera, cioè prendersi cura non solo del corpo ma anche della propria anima”. La proposta di riportare la donazione della cera nelle case e tra le famiglie si inserisce nel cammino che accompagna la città verso un traguardo importante: i 450 anni del Voto, in programma nel 2027.

Un gesto semplice, ma capace di tenere insieme storia, fede e comunità, rinnovando una promessa che continua a essere condivisa.

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