Città

SARONNO – Si avvia alla conclusione la V edizione del Festival di Poesia “Giorni diVersi”, che in questi giorni ha animato la città con un calendario ricco di incontri, letture e momenti di condivisione molto partecipati.

Dopo una settimana di appuntamenti che hanno coinvolto scuole, associazioni e pubblico di tutte le età, il festival entra ora nel suo momento finale con alcuni eventi di particolare rilievo, capaci di unire poesia, musica e spettacolo.

Venerdì 20 marzo, alle ore 21 alla Sala Nevera, protagonista sarà il professore e scrittore Gianni Turchetta con la performance “Ogni fenomeno è per sé sereno”, dedicata alla figura di Dino Campana. Un viaggio nella poesia del Novecento che unisce racconto, lettura e riflessione, portando sul palco uno dei grandi protagonisti della letteratura italiana.

Il programma prosegue nel fine settimana con altri appuntamenti che confermano la vocazione del festival a parlare linguaggi diversi e a coinvolgere pubblici differenti, tra incontri letterari e momenti performativi.

Gran finale domenica 22 marzo al Nuovo Cinema Prealpi, dove alle ore 17 andrà in scena “L’Odissea, il più bel romanzo del mondo” con Nicola Gardini, per la regia di Davide Gasparro. Uno spettacolo già apprezzato in importanti contesti nazionali, che restituisce il capolavoro di Omero in una chiave contemporanea e accessibile (prenotazioni su www.cinemasaronno.it).

“Giorni diVersi” si conferma così un appuntamento capace di portare la poesia fuori dai libri e dentro la vita della città, trasformandola in esperienza condivisa, occasione di incontro e strumento per leggere il presente.

GLI ULTIMI APPUNTAMENTI

Venerdì 20 marzo – ore 21

Ogni fenomeno è per sé sereno

con Gianni Turchetta

Sala Nevera – Viale Santuario 2

Ogni fenomeno è per sé sereno con Gianni Turchetta Sala Nevera – Viale Santuario 2 Sabato 21 marzo – ore 14.30

Performance itinerante Tre stanze di Alessandra Costa

Villa Gianetti

Performance itinerante Tre stanze di Alessandra Costa Villa Gianetti Sabato 21 marzo – ore 18

Giancarlo Pontiggia presenta La materia del contendere

Villa Gianetti

Giancarlo Pontiggia presenta La materia del contendere Villa Gianetti Sabato 21 marzo – ore 21

Perdono con David Riondino

Museo della Ceramica G. Gianetti

Perdono con David Riondino Museo della Ceramica G. Gianetti Domenica 22 marzo – ore 11

Marco Pelliccioli presenta Nel concerto del tempo

Villa Gianetti

Marco Pelliccioli presenta Nel concerto del tempo Villa Gianetti Domenica 22 marzo – ore 17

L’Odissea, il più bel romanzo del mondo

con Nicola Gardini

Nuovo Cinema Prealpi

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