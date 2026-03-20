Saronnese

GERENZANO – Nonostante il maltempo, la Sagra del pane si è confermata un appuntamento partecipato e ricco di solidarietà. Lo scorso fine settimana l’iniziativa, organizzata dall’associazione “I colori di Gerenzano”, ha visto una buona affluenza di cittadini e sostenitori.

Gli organizzatori hanno voluto ringraziare tutte le persone che, nonostante le condizioni meteo non favorevoli, hanno scelto di partecipare e contribuire alla riuscita dell’evento, così come i volontari impegnati nell’organizzazione. Fondamentale anche il supporto di realtà locali che hanno collaborato alla manifestazione, tra cui la tipografia Caregnato, i panettieri Mastrapasqua e Guzzetti e Dal Zovo.

L’aspetto più significativo della giornata è stato però il risultato solidale: il ricavato, pari a 2.121 euro, è stato interamente devoluto alla Caritas di Gerenzano, con l’obiettivo di sostenere concretamente le famiglie del territorio in difficoltà. Un’iniziativa che ha saputo unire tradizione, comunità e attenzione al sociale, dimostrando come anche un gesto semplice possa trasformarsi in un aiuto concreto quando condiviso.

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