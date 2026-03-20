I più letti di ieri: minacce alla fermata del bus, vincita da 200mila euro e novità per il commercio locale
20 Marzo 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 19 marzo, spiccano episodi di cronaca che preoccupano i cittadini, come le segnalazioni di minacce ai ragazzi alla fermata degli autobus, ma anche storie curiose come la caccia al vincitore di un ricco gratta e vinci. Non mancano aggiornamenti su attività commerciali e iniziative per il rilancio del tessuto economico cittadino, oltre a momenti di leggerezza dal piccolo schermo.
Grande emozione per Daniele, originario di Uboldo, protagonista alla Ruota della fortuna dove si è fermato a un passo dalla terza vittoria, approfittando dell’occasione per salutare familiari e amici.
Daniele da Uboldo alla Ruota della fortuna: si ferma a un passo dalla terza vittoria. Saluti ai nonni e al fratello
Un padre ha lanciato l’allarme sui social raccontando di alcuni ragazzi avvicinati e minacciati alla fermata degli autobus, riaccendendo l’attenzione sulla sicurezza nelle aree frequentate dai più giovani.
Saronno, papà avverte sui social: “Ragazzi minacciati alla fermata dei bus”
Si cerca ancora il fortunato vincitore di un gratta e vinci da 200mila euro acquistato nel periodo natalizio, con la curiosità che cresce tra i cittadini.
Saronno, vinti a Natale 200 mila euro con un gratta e vinci: caccia al fortunato
Il negozio Kasanova cambia proprietà ma resta aperto in centro, garantendo continuità per clienti e lavoratori senza interruzioni dell’attività.
Saronno: Kasanova cambia proprietà, continuità per il negozio in centro
Parte un’indagine rivolta ai commercianti nell’ambito del distretto del commercio, con l’obiettivo di raccogliere esigenze e proposte per sostenere e rilanciare le attività locali.
Distretto del Commercio, avvio di un’indagine (coi commercianti di Saronno)
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