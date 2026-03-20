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SARONNO – Venerdì 20 marzo 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato per l’intero arco della giornata, senza precipitazioni previste.

Nel dettaglio, su Saronno i cieli si presenteranno sereni fin dal mattino e resteranno tali anche nel pomeriggio, con condizioni asciutte e buona visibilità. Le temperature si manterranno su valori tipici del periodo, con una minima intorno ai 5°C nelle prime ore del giorno e una massima che potrà raggiungere i 15°C durante le ore centrali. I venti saranno deboli al mattino, provenienti da nord-est, mentre nel pomeriggio tenderanno a disporsi da sud-sudest con intensità moderata. Non sono previste particolari criticità o allerte meteo.

Il quadro resta quindi stabile e regolare, ideale per attività all’aperto, senza variazioni significative nel corso della giornata. Anche nelle ore serali il tempo si manterrà asciutto e prevalentemente sereno.

In Lombardia la situazione risulta analoga, con un campo di alta pressione che garantisce cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della regione. Solo sulle Prealpi orientali si potrà osservare qualche nube in più nelle ore centrali, ma senza fenomeni associati. Temperature in linea con la stagione e ventilazione debole completano un contesto meteorologico stabile su tutto il territorio regionale.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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