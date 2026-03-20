Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Monopattini, biciclette e oggetti personali recuperati durante i controlli sul territorio, ma raramente restituiti ai legittimi proprietari. È quanto emerge dagli ultimi ritrovamenti effettuati a Caronno Pertusella, dove la polizia locale ha recuperato diversi mezzi e materiali probabilmente sottratti per brevi spostamenti.

Negli ultimi giorni sono stati rinvenuti due monopattini, uno in via Cavour e l’altro in piazza Aldo Moro. Un ulteriore ritrovamento è avvenuto in viale Cinque Giornate, dove gli agenti hanno recuperato un monopattino completo di caricabatterie, insieme a uno zaino, una giacca catarifrangente e un telefono cellulare con relativo caricatore.

Tutto il materiale è stato preso in consegna dal comando della polizia locale, in attesa che i proprietari si presentino per il riconoscimento e il ritiro, previa descrizione dettagliata degli oggetti.

Tuttavia, spiegano dagli uffici, questo accade di rado. Dopo il ritrovamento, infatti, viene avviata la procedura prevista con la pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio comunale per un periodo limitato. Uno strumento poco consultato dai cittadini, con il risultato che spesso chi ha perso un oggetto non è a conoscenza della possibilità di recuperarlo. Trascorso un anno senza rivendicazioni, i beni ritrovati restano nelle disponibilità del Comune o di chi li ha rinvenuti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

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