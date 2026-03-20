Città

SARONNO – Rinnovati i vertici della Pro Loco: l’assemblea di ieri, giovedì 19 marzo ha eletto il nuovo consiglio direttivo che guiderà l’associazione nei prossimi anni.

Alla presidenza è stata nominata Mariassunta Miglino, affiancata dal vicepresidente Claudio Sala. Completano il direttivo Mariaelena Pellicciotta (segretario), Giuseppe Sgrò (tesoriere) e i consiglieri Dario Lucano, Elemena Eupizi, Dario Lonardoni, Anna Galoppo e Giuseppe Sala.

Obiettivo del nuovo gruppo è rilanciare il ruolo della Pro Loco come motore di iniziative culturali, sociali e di valorizzazione del territorio, rafforzando il coinvolgimento della cittadinanza e la collaborazione con le realtà locali.

Mariassunta Miglino, già docente di matematica all’Itc Zappa e assessore con deleghe alla Cultura, Istruzione, Politiche Giovanili e Pari Opportunità, porta alla guida dell’associazione una consolidata esperienza amministrativa e nel mondo dell’associazionismo.

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