Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il testo integrale della nota diffusa da Alleanza Verdi Sinistra Saronno in merito al referendum costituzionale in programma sabato 22 e domenica 23 marzo.

Alleanza Verdi Sinistra Saronno:

“Il primo motivo del no al referendum di modifica costituzionale è un motivo politico.

Una modifica costituzionale deve passare al vaglio del Parlamento attraverso una doppia lettura a distanza di almeno tre mesi l’una dall’altra.

La doppia lettura serve per un approfondito dibattito da parte del potere legislativo, dibattito che veda un confronto ed un approfondimento anche con organismi tecnici al di fuori della sede parlamentare.

La modifica costituzionale sulla quale siamo chiamati ad esprimerci è stata scritta dal Governo, portata in Parlamento senza alcuna discussione degna di questo nome e con assoluto divieto di apportare alcuna modifica al testo Meloni/Nordio.

È la prima volta che una modifica costituzionale esce dal Parlamento con un testo perfettamente identico a quello con cui vi è entrata.

Questo testimonia la mancanza di rispetto da parte del potere esecutivo nei confronti del potere legislativo. Nel nostro Paese la legislazione è ormai affidata unicamente al Governo tramite la decretazione d’urgenza anche quando di urgenza non ve n’è proprio ed il Parlamento è ridotto ad un organismo che ratifica le leggi proposte dall’Esecutivo.

È innanzitutto per questo che Alleanza Verdi Sinistra chiede agli elettori di votare un convinto no al quesito referendario del 22 e 23 marzo ed è per questo che il nostro slogan è:

Vota no ai pieni poteri

No ad un Governo che si arroga il diritto di modificare profondamente la Costituzione calpestando il ruolo del Parlamento.

Seguono poi i motivi legati ai contenuti della riforma:

La separazione tra giudici e pm è già in essere

Un giudice ed un pm che abbiano fatto lo stesso percorso formativo e conoscano i rispettivi ruoli sono garanzia di equilibrio nello svolgimento dell’attività

Una duplicazione dei Csm garantisce solo un aumento di costi ed un loro indebolimento

L’Alta Corte disciplinare è un organismo pletorico al quale, tra l’altro, sono sottratti i poteri delle sanzioni più pesanti

La scelta dei componenti i Csm e l’Alta Corte attraverso il sorteggio priva i magistrati della possibilità di valutare i candidati, mentre consente al Parlamento di scegliere con cura la lista dei suoi candidati

No al merito e no al metodo imposto per questa modifica costituzionale.”

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