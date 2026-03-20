SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il testo integrale della nota diffusa da Attac Saronno in merito al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo.

“Attac Italia prende posizione per il no al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo e contro la riforma voluta dal ministro Carlo Nordio. Questa revisione costituzionale è l’ennesimo atto di una maggioranza che investe per nutrire i signori della guerra e smantella le garanzie democratiche.

La riforma riscrive le norme costituzionali sull’ordinamento giudiziario. Al centro della revisione c’è la separazione delle carriere tra magistrati con funzioni giudicanti, che decidono l’esito del giudizio, e quelli con funzione requirente, che guidano le indagini e promuovono l’azione penale.

Una motivazione evidentemente pretestuosa, in quanto oggi il passaggio dall’una all’altra funzione è rarissimo e molto difficile: è sottoposto a vincoli rigidissimi, come l’obbligo di cambiare regione e il limite di poterlo fare una sola volta nei primi dieci anni di carriera. La separazione, dunque, è nella sostanza già realizzata: il passaggio di carriera riguarda oggi meno dello 0,4% dei magistrati ogni anno.

E proprio questa insussistenza dello scopo dichiarato mostra il vero volto della riforma: rompere l’unità della magistratura, assoggettarla sempre più al Governo, con particolare riferimento alle figure di pubblico ministero, che sono all’origine dell’azione penale.

Si afferma che la giustizia sarebbe più efficiente con la sua revisione, ma è chiaro a tutti che la giustizia non ha tanto un problema di riforme, quanto un problema di risorse. La lentezza dei processi, che continua a causare condanne e spese in capo allo Stato, è un tema risolvibile con maggiori assunzioni, più che con lo stravolgimento delle garanzie.

Si pensi, inoltre, alle numerose condanne ricevute dall’Italia per il sovraffollamento carcerario, frutto di una cultura legislativa repressiva che incarcera per i crimini lievi dei poveri, assolve l’abuso di ufficio e soprassiede sui ‘colletti bianchi’.

Eppure, la maggioranza ha deciso di sottrarre risorse alla giustizia e investirle nella guerra. Questa riforma della giustizia va collegata al progetto presidenzialista: il Governo vuole seguire un modello che non tollera più controlli né limiti.

Il cuore di questo stravolgimento è la demolizione del Consiglio superiore della magistratura (Csm) così come lo abbiamo conosciuto. Il Csm è stato voluto dall’Assemblea costituente come baluardo per impedire interferenze del Governo nelle carriere dei magistrati.

Oggi questo organo verrebbe spezzato in due: uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri. La divisione nega il principio costituzionale dell’unità della giurisdizione, che considera giudici e pubblici ministeri parte di un unico ordine.

I magistrati sarebbero inoltre privati della possibilità di eleggere i membri togati del Consiglio superiore della magistratura: con la riforma, la scelta avverrebbe per sorteggio, mentre per i membri di nomina politica resterebbe la possibilità di selezionare i candidati.

Infine, la riforma sottrae al Csm il potere disciplinare per affidarlo a un nuovo organismo esterno, l’Alta Corte disciplinare. Questa Corte non sarebbe più presieduta dal presidente della Repubblica e le sue decisioni non sarebbero impugnabili in Cassazione, con una riduzione delle garanzie.

Per tutte queste ragioni, il 22 e 23 marzo voteremo no. Per difendere l’indipendenza della magistratura e contrastare lo strapotere del Governo.”