Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il testo integrale della nota diffusa dal Movimento 5 Stelle in vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo.

“A pochi giorni dal referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo riteniamo fondamentale offrire ai cittadini una riflessione chiara, concreta e responsabile. Il Movimento 5 Stelle invita a votare no, non per difendere lo status quo, ma per evitare riforme sbagliate, parziali e potenzialmente dannose per l’equilibrio del sistema giudiziario.

C’è un aspetto che non può essere ignorato: questo referendum va a incidere su ben sette articoli della Costituzione, il cuore dei nostri diritti e delle nostre garanzie. La Costituzione non è un testo qualsiasi da modificare con leggerezza o sull’onda di semplificazioni politiche: è il patto che unisce tutti noi cittadini, costruito dopo una delle pagine più difficili della nostra storia, per garantire libertà, giustizia ed equilibrio tra i poteri dello Stato.

Toccare questi equilibri richiede rispetto, prudenza e una visione complessiva. Non si può intervenire su principi così fondamentali con strumenti parziali e frammentati. Ogni modifica alla Costituzione dovrebbe nascere da un confronto ampio, condiviso e consapevole, non da quesiti che rischiano di dividere e semplificare temi complessi.

Negli ultimi anni, il tema della giustizia è stato spesso ridotto a slogan, quando invece richiede serietà, competenza e visione. I quesiti referendari proposti non affrontano i veri problemi della giustizia italiana: la lentezza dei processi, la carenza di personale, la digitalizzazione incompleta, la difficoltà di accesso per i cittadini. Intervenire con strumenti sbagliati rischia di peggiorare la situazione anziché migliorarla.

Uno degli aspetti più critici riguarda l’indebolimento degli strumenti di contrasto alla corruzione. In un Paese che ha ancora bisogno di rafforzare la legalità e la trasparenza, alcune proposte rischiano di rendere più difficile perseguire reati gravi, favorendo di fatto chi ha più mezzi e più potere. Questo non è nell’interesse dei cittadini, ma di pochi privilegiati.

A questo si aggiunge una preoccupazione ancora più profonda: emerge con forza il timore che il vero obiettivo non sia migliorare la giustizia, ma renderla più esposta e dipendente dalla politica. L’indipendenza della magistratura è uno dei pilastri della nostra democrazia, sancito dalla Costituzione. Indebolire questo principio significa mettere a rischio l’equilibrio tra i poteri dello Stato e, di conseguenza, la tutela dei diritti dei cittadini.

La giustizia deve essere autonoma, imparziale e libera da condizionamenti. Non può diventare uno strumento nelle mani di chi governa, perché in gioco non c’è solo un assetto istituzionale, ma la fiducia stessa dei cittadini nello Stato.

Il Movimento 5 Stelle crede in una giustizia più efficiente, più equa e più vicina ai cittadini. Ma questo obiettivo non si raggiunge con scorciatoie o con referendum che semplificano questioni complesse. Servono investimenti, riforme strutturali e un impegno costante per garantire tempi certi e diritti uguali per tutti.

Per queste ragioni, invitiamo i cittadini a informarsi, a leggere attentamente i quesiti e a scegliere con consapevolezza. Votare no significa difendere non solo l’equilibrio del sistema giudiziario, ma anche i valori profondi della nostra Costituzione: uguaglianza, giustizia e tutela dei diritti di ogni persona.”

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09