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SARONNO – Un appello al voto contrario al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo. A lanciarlo è il Partito della Rifondazione Comunista, circolo di Saronno, che invita i cittadini a respingere il testo già approvato dalle Camere.

Al centro della posizione espressa dal movimento c’è il contenuto della riforma, definita come un intervento che riguarda principalmente la magistratura più che il sistema della giustizia nel suo complesso. Secondo quanto spiegato nella nota, il disegno di legge prevede la creazione di due Consigli superiori della magistratura al posto dell’attuale organo unico e l’istituzione di un’Alta Corte con funzioni disciplinari.

Una modifica che, secondo Rifondazione Comunista, inciderebbe su uno dei principi fondamentali della Costituzione: l’indipendenza e l’autonomia della magistratura. Nel documento si sottolinea come la composizione dei nuovi organi sarebbe determinata in parte tramite sorteggio e in parte attraverso meccanismi che coinvolgono soggetti eletti dal Parlamento, con modalità non ancora completamente definite.

“Questo sistema apre alla possibilità di un’interferenza del potere politico sull’attività della magistratura”, si legge nella nota, evidenziando il rischio di una limitazione dell’autonomia dei giudici. Da qui l’invito a votare “no”, con l’obiettivo dichiarato di mantenere separati i poteri dello Stato e garantire che i cittadini siano giudicati “in base alle leggi e non secondo direttive politiche”.

La presa di posizione si inserisce nel dibattito che precede il voto referendario, che chiama gli elettori a esprimersi su modifiche che toccano l’assetto costituzionale del sistema giudiziario.

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