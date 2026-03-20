Saronnese

ORIGGIO – Lo scorso venerdì 13 marzo si è tenuta un’intensa serata di confronto promossa da Origgio Democratica, sulle ragioni del “no” al referendum sulla giustizia, per cui si voterà il prossimo 22 e 23 marzo.

“Quali sono i veri problemi della giustizia? Partendo da questa domanda, ci siamo interrogati sul senso e i rischi della riforma Nordio e sulla necessità di partecipare attivamente, andando a votare No al referendum”, così raccontano gli organizzatori. “La riforma non interviene in nessun modo sulle carenze drammatiche che affliggono il nostro sistema giudiziario, anzi serviranno molti più soldi per realizzare l’assetto organizzativo proposto. La riforma non incide in alcun modo sulla durata dei processi e compromette in modo dannatamente pericoloso l’autonomia del sistema giudiziario, che è la base per l’equità del diritto e della giustizia per tutti, ma soprattutto per i più deboli. La terzietà e l’imparzialità e l’indipendenza dei giudici sono garantiti da sempre dalla nostra Costituzione e, con questa riforma, si va ad incidere proprio sull’indipendenza del sistema giudiziario dal potere esecutivo sottoponendo la magistratura al controllo della politica”.

“Queste poche parole contengono motivazioni sufficienti per il nostro no alla riforma. Ci sono anche ulteriori aspetti specifici e tecnici, come la suddivisione e la confusione tra carriere e funzioni o la composizione del Csm e dell’alta corte. Ma per affrontare questi temi molto tecnici e complessi ci siamo affidati all’avvocato penalista Andrea Prestinoni del “comitato per il no” del Saronnese”.

La serata organizzata da Origgio Democratica è stata per i cittadini intervenuti una vera occasione di apprendimento e confronto, per arrivare al voto del prossimo fine settimana con la convinzione e la consapevolezza necessarie per rifiutare una riforma inutile e pericolosa.

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